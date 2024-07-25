Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına yanıt
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasına ilişkin, "Kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" sözleriyle yanıt verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 22:57, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 22:59
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Memişoğlu açıklamasında şunları kaydetti:
"Yunanistanlı mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."