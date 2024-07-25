Artvin'de kuduz riski nedeniyle hayvan giriş çıkışları yasaklandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayağzı Mahallesi'nde 22 Temmuz'da bir kişi sahipsiz köpek tarafından ısırıldı.

Hastaneye başvuran kişi, tedavi altına alındı.

Tespit edilerek gözlem altına alınan köpeğin ölmesi üzerine veteriner hekimlerce inceleme başlatıldı.

İlk incelemede kuduz tespit edilmedi

Kuduz incelemesi yapılmak üzere hayvandan alınan numune Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Numunede yapılan ilk incelemede köpekte kuduz virüsü tespit edilmedi.

İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, kesin sonuç belli olana kadar ihtiyaten Çayağzı Mahallesi ve Şehitlik köyüne tüm hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı, geçici tedbirler uygulamaya başladı.

Bölgede bulunan sahipsiz hayvanlar da kontrol edilerek kuduz aşısı yapıldı.