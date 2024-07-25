Başakşehir'den Avrupa'da farklı tarife
Başakşehir'in Avrupa macerası başladı. Başakşehir Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı ağırladı. Mücadeleyi 6-1'lik farklı skorla Başakşehir kazandı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Başakşehir Avrupa defterini açtı.
Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı ağırladı.
Turuncu lacivertliler henüz 5. dakikada Berkay Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
13. dakikada ise Davinson sahneye çıkarak takımının 2. golünü kaydetti.
29. dakikada ise Figueiredo skrou 3-0'a geitrdi.
43. dakikada sahneye çıkan Kemen takımının 4. golünü ağlara gönderdi.
Maçın ikinci yarısının maçında Figueiredo yine sahneye çıkarak takımının 5. golünü attı.
La Fiorita takımı 58. dakikada Nicola Greco'nun golüyle farkı 4'e indirdi.
71. dakikada Piatek'in golüyle skor 6-1'e geldi. Mücadele bu skorla tamamlandı.
20:45'te başlayan maç Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.
Maçı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı takip etti.
Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.
Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde FC Iberia 1999 Tbilisi - FK Partizani eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'ne ön elemelerden katılma hakkı elde eden turuncu lacivertliler, 3 ön eleme turunu geçmesi durumunda gruplarda mücadele ediyor.