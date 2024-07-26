26 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

26 Temmuz 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
26 Temmuz 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Seçil Erzan hakkında yeni dava
Seçil Erzan hakkında yeni dava
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı
Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı
Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma
İkinci el otomobilde yüzde 25 daralma
Üniversite adayları için tercih dönemi başladı
Üniversite adayları için tercih dönemi başladı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
SGK, belediyelerden prim alacağı için harekete geçti
SGK, belediyelerden prim alacağı için harekete geçti
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
MGK bugün toplanacak: İşte gündem maddeleri
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Önüne geleni bıçaklamıştı: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Jandarma, sağlık personeli temini için öğrenci alımı yapacak
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Bankalardan konut kredisinde EFT kurnazlığı
Çöken binadan kamu da sorumlu
Çöken binadan kamu da sorumlu
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Yabancı okul krizi büyüyor! 'Pierre Loti' gibi 12 tane daha var
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Satışlar bıçak gibi kesildi! İkinci elde sonbahar umudu
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Bakan Işıkhan: En önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
Erdoğan: Borcu olan belediyelerin gelirlerine el konulacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

26 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

26 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 00:01, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 01:27
Yazdır
26 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanlığına, Büyükşehir ile Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya belediyelerine ziyarette bulunacak, Merinos Kongre Kültür Merkezi'ndeki üye katılım törenine iştirak edecek.

(Bursa/11.00-20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılacak.

(Viyentiyan)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliğe ziyarette bulunacak, Üniversite Kampüs Camisi temel atma törenine katılacak, cuma namazı ve hutbe iradının ardından Gençlik Merkezi ve TDV Yayınevi açılışı ile hafızlık icazet merasimine iştirak edecek.

(Sinop/10.00-15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılacak.

(Paris/20.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber