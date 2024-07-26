26 Temmuz 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- Çanakkale İl Müdürü Muhammet MERMER,

- Çankırı İl Müdürü Haşan Tahsin YILDIRIM,

görevden alınmış,

- Adana İl Müdürlüğüne Mustafa GÖKBOĞA,

- Ağrı İl Müdürlüğüne Ertaç BAKİ,

- Aksaray İl Müdürlüğüne Nurettin ULAŞ,

- Balıkesir İl Müdürlüğüne Emine BÖÇKÜN,

- Bayburt İl Müdürlüğüne Salih KÖSE,

- Burdur İl Müdürlüğüne Mustafa ÇAKIR,

- Çankırı İl Müdürlüğüne Abdulhaluk LONGA,

- Düzce İl Müdürlüğüne Sezgin KÜÇÜKTEPE,

- Gaziantep İl Müdürlüğüne, Niğde İl Müdürü Umut ZEYBEK,

- Gümüşhane İl Müdürlüğüne Cengiz MADEN,

- Hatay İl Müdürlüğüne Süleyman YILDIRIM,

- İsparta İl Müdürlüğüne Hüseyin GÜÇLÜ,

- Kars İl Müdürlüğüne Mustafa TOSUNOĞLU,

- Kırıkkale İl Müdürlüğüne Çiğdem AÇIKYILDIZ KAZEL

- Kırşehir İl Müdürlüğüne Murat KONAN,

- Kilis İl Müdürlüğüne Emre ÇALGAN,

- Nevşehir İl Müdürlüğüne Mahmut SELÇUK,

- Sakarya İl Müdürlüğüne Zekeriya SELAMET,

- Siirt İl Müdürlüğüne Sabri SİDAR,

- Sinop İl Müdürlüğüne Zeki YILDIRIM,

- Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Can Kayhan ÖZOK, atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Mehmet Akif AKÇALI ve Haşan KORKMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 620 nci maddesi gereğince Buğra YILDIRIM atanmıştır.

Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Fatih YILDIZ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı;

- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet ARSLAN,

- Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz AYDIN,

- Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal AYDIN, görevden alınmış,

- Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Erkan TARKAN,

- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Betül KİMİNSU,

- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Ebru AKYOL ZOR,

- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına, Başmüfettiş Bora DÜNDAR,

- Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Abdulsamet TAŞ,

- Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf SEVEN.

- Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Elçin ŞİMŞEK ÖNCÜ,

- Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Emir ERKMEN,

- Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Vildan S ATIK,

- Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Aybala Yeşim DALKILIÇ,

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necran METİN,

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Mehmet ÖZVEREN,

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına Feyzullah ÇİFTÇİ,

- Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Barış UZUNOGLU,

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Muhammed Ali GÜNEŞ,

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Volkan ERSOY,

atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Tokat İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdi DÖLEK atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Sayit YUSUF'un yerine Başkan Yardımcılığına Fatih GÜRKAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/230

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Tokat İ1 Milli Eğitim Müdürü Ahmet ÖZDEMİR,

- Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan BULUT,

görevden alınmış,

- Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin KIR,

- Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf UZANTI, atanmıştır.

25 Temmuz 2024

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli (I) sayılı listede yer alan Sağlık Bakanlığı üst kademe kamu yöneticileri görevden alınmış, ekli (II) sayılı listede yer alan Sağlık Bakanlığı üst kademe kamu yöneticiliklerine hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/232

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun DUYAR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 7 nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU atanmıştır.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fuat ERDAL atanmıştır.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Erdal ÇELİK atanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bayram YILMAZ atanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN atanmıştır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih AKTEKİN atanmıştır.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ atanmıştır.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Necmettin ATSÜ atanmıştır.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ayşegül KOMSUOGLU ÇITIPITIOGLU atanmıştır.

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Emin KARIP atanmıştır.

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK atanmıştır.

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Barış TAN atanmıştır.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi;

- Mütevelli Heyet Başkanlığına Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK,

- Mütevelli Heyet Üyeliğine Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK,

- Denetleme Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Metin TOPCUOGLU,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın 5 inci ve 7 nci maddeleri, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğünün 4 üncü ve 6 nci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

25 Temmuz 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI