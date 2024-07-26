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Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Maaşlarının artmasını isteyen hava trafik kontrolörleri "İnisiyatif almadan çalışma" sistemine geçince seferler azaldı, rötarlar arttı. Bu durum "şantaj" olarak değerlendirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin" dediği öğrenildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 07:34, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 08:50
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Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Sivil havacılıkta artan uçak rötarları son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi haline geldi. Bu rötarların en büyük sebeplerinden birinin ise hava trafik kontrolörlerinin "İnisiyatif almadan çalışma" sistemine geçerek eylem başlatmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Kontrolörler, özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor. Konunun, AK Parti'nin salı günü yapılan MKYK toplantısında da gündeme geldiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin" dediği öğrenildi.

UÇAK BAŞI 7-8 DAKİKALIK KAYIP YAŞANIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un toplantıda, pasif eylem sebebiyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydettiği ifade edildi. Edinilen bilgilere göre, bu durumdan en çok Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının etkilendiğini belirten Ersoy, uçuşların yavaşlamasının birçok olumsuz etki oluşturduğunu, günde ortalama 45 uçak inebilecekken bu sayının 30'lara düştüğünü belirterek, uçak başı 7-8 dakikalık bir kayıp yaşandığına ve bunun mali yükünün çok fazla olduğuna dikkat çekti. Ersoy'un haziran ayından itibaren bu durumun sistemi olumsuz etkilediğini belirtmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuyu çözeceklerini belirttiği öğrenildi.

"GEREKİRSE YENİLERİNİ İSTİHDAM EDERİZ"

Bir kabine üyesinin ise "Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu defa yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personel aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bunun önünü alamayız. 'Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız' diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Biz buraya yeni eleman alacağız, eğitim vereceğiz gerekirse o bin kişiyi göndereceğiz" dediği iddia edildi.

5 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Öte yandan Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), inisiyatif almadan çalışma faaliyeti için yeni tarihleri açıkladı. Buna göre dün (perşembe) itibarıyla inisiyatif almadan çalışma faaliyetinin icra edilmesi kararı alan sendika, 5 Ağustos'a kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Sendikadan yapılan açıklamada "Tüm Avrupa'da maliyetler hava trafik kontrolörleri üzerinden artırılıyor. Hava trafik kontrolörlerimizin mesleki şartlarının iyileştirilmesi ve özlük hakları konusundaki yıllardır süregelen problemlerin çözümüne yönelik talepler, devletimizin bütçesine bir yük getirmeksizin (sıfır), hazinemize ek vergi gelirleri sağlayacaktır. Bu talepler, bazı yasalarda yapılabilecek birkaç basit düzenleme ile çok kolay bir şekilde karşılanabilir niteliktedir" denildi.

Emrah Özcan

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