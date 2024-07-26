Yaz yağmurları biraz serinlik verecek: 15 il için sarı ve turuncu kod

İstanbul'da bugün yağmur aralıklı sürecek, Anadolu Yakası Silivre tarafına göre daha kapalı olacak. Karayel serin estiğinden sıcaklık 24-26 dereceye iniyor. Pazar günü ise sıcaklık yeniden artacak.

Başkentte de kuvvetli sağanaklar sürecek, sıcaklık 28 derece. İzmir 4 derece serinliyor, biraz bulutlu, sıcaklık 34 derece. Bursa da yağmur geçişleri var sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 41 derece.

MGM tarafından bugün için 5 ile turuncu, 10 ile ise sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Adana, Ankara, Bolu, Çankırı, Mersin, İstanbul,

Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale ve Karabük için sarı kodlu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce iilleri için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Marmara'da Kocaeli ve Sakarya'da şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Karayelle sıcaklık belirgin derecede düşüyor, Edirne 33, Sakarya 25 derece. Yağış cumartesi öğleye kadar sürecek.

İç Anadolu'da yaz sağanakları bölge genelini etkiliyor, Kırıkkale-Çankırı arasında daha şiddetli olacağından olumsuzluk yaratabilir. Eskişehir 25, Konya 28, Kayseri 32, Sivas 30 derece.

Ege'de rüzgar geçtiğimiz günlere göre çok daha serin esiyor. Hissedilen sıcaklık 5-6 derece azaldı. İç Ege'de yağmur cuma kısa süreli ve yerel olarak devam edecek. Denizli 34, Manisa 36, Muğla 35, Afyon 27, Bodrum 36 derece.

Akdeniz'de yaz sağanakları daha çok iç kesimlerde Mersin-K.Maraş-Hatay arasında etkili olacak. Adana 33, Mersin 32, Hatay 31, K.maraş 34 derece

Karadeniz'de cuma ve cumartesi Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta, cumartesi ise Doğu Karadeniz'de sel ve dere taşkını riski var, tedbir alınmalı. Bolu 23, Kastamonu 35, Samsun 30, Trabzon 29 derece.

Doğuda sıcaklık yüksek değerlerde seyretmeyi sürdürürken Kars-Ardahan arasına yağmur geliyor. Erzurum 30, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 34, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39 derece.