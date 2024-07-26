Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor

Barınma ihtiyacı gide-rek artıyor. Düğün-ler, kamu tarafında öğ-retmen, doktor, güvenlik gö-revlisi gibi memur atamaları, kentsel dönüşüm taşınmala-rı ve üniversite sonuçlarının netleşmesiyle yeni ev arama telaşına başlayacak yeni üni-versite öğrencileri, emlak pi-yasasında yeni bir talep dal-gası getirecek. Bunun 600 bin ile 1 milyon arası kiralık tale-binde yeni hareket getirebile-ceğine işaret eden gayrimen-kul uzmanları, söz konusu ha-reketlilikle emlak piyasasının ağustos ayından itibaren can-lanacağını vurguladı.

Yeni ta-lep dalgasının barınma ihti-yacını da artıracağına dikkati çeken uzmanlar, "Kiraya yüz-de 25 zam sınırı olduğu son iki yılda yeni konut arzı sağlana-madı. Vergiler ve ikinci konut alımına sınır getirilmesi yatı-rımcıyı caydırdı. Ne yazık ki kiralık fiyatlarının çok arttığı, kiralık bulmanın zor olduğu bir döneme giriliyor" değer-lendirmesinde bulundu.

Ortalama 600 bin yeni talep olabilir

Resmi rakamlar da konut talebindeki yıllık ihtiyacı or-taya koyuyor. Türkiye İstatis-tik Kurumu (TÜİK) verileri-ne göre, Türkiye'de geçen yıl 565 bin 435 evlilik, 171 bin 881 boşanma, 35 bin yabancının konut talebi oldu. Üniversite-lere de yine geçen yıl 1.8 mil-yon kişi kayıt yaptırdı. Uz-manlara göre, yeni üniversite-lilerin dörtte birinin kayıt için şehir değiştirmesi, ortalama 450 bin kişilik öğrenci talebi-ne işaret ediyor.

Böylelikle ka-muda atamalar, evlilikler ve üniversite öğrencileri dahil edildiğinde ülke genelinde or-talama 600 bin yeni kiralık ta-lebi beklendiğine işaret eden sektör temsilcileri, "Yeni ta-lep dalgası kiralık fiyatlarında yüzde 10-30 artışa neden ola-bilir. Bu dönemde hem satılık, hem kiralık ihtiyacı çok fazla artar" dedi.

Daire bulmak zorlaşır, fiyat yüzde 30 artar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, şunları söyledi: "Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt için şehir değiştirecek olan öğrenciler, kamu tarafındaki atamalar, düğünler kiralık tarafında bir talep dalgası oluşturuyor.

O nedenle kiralık piyasasında hareketli bir dönem bizi bekliyor. Ne yazık ki kiralıkların artacağı, kiralık bulmanın da zorlu olduğu bir döneme giriliyor" dedi. Yeni talep dalgasının fiyatlara yukarı taşıyacağına işaret eden Akdoğan, "Bu dönemde satılık konut fiyatları daha stabil olabilir. Ancak kiralar yukarı doğru gider, mevcut kiraların üzerine. Talep dalgasının kiraları yüzde 20 - 30 artırma imkanı var."

Ağustos ortasında Hareketlenir

Keller Williams Ekol (KW Ekol) Yönetici Ortağı Ahmet Kurşunlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kiralık piyasası 15 Ağustos'la birlikte canlanır, satılıklar da buna eşlik eder. Gerek atamalar, gerekse üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ev aramaya başlaması ve düğünlerle birlikte talep artar. Evler ve yurtlarında kalanların dışında üniversite öğrencilerinin 3'te 1'i şehir değiştirecek olsa, 500- 600 bin yeni talep demek. Talep artacağı için kiralık piyasasında fiyatlarda yaklaşık yüzde 10 artış gösterir. Öğrenciler, evlenenler ve atamaların getireceği yeni talep sadece kiralık piyasasını değil, satılık piyasasını da canlandırır. Hem satılık, hem kiralık ihtiyacı bu dönemde daha çok artar."

Talep çok yüksek, stok çok düşük

Vartur Emlak Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Şerif Varlı, özellikle büyük şehirlerde kiralık talebinin ağustos ve eylül aylarından itibaren artış göstermesinin beklendiğini söyledi. Varlı, şöyle devam etti: "Şu anda bile kiralık talebi çok yüksek, ilan sitelerine bakacak olursanız 600 bin satılık, 150 bin kiralık ilanı var.

Kiralık daha çok tutuluyor ve stoku düşük. Satılık konut tarafında ise alıcılar, mevduattan vazgeçip ev almadığı ya da kredi alamadığı için satılamıyor. Bu oluşacak yeni taleple birlikte kira fiyatları artmaya devam eder. Üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerin dörtte biri şehir değiştirecek olsa, bu ortalama 450 bin talep demek."

Kirada reel artış, artıya geçmez

Gayrimenkul Uzmanı Dr. Mustafa Koçak, emlak piyasasında ağustos ve eylül aylarında hareketlilik beklendiğini belirterek, şöyle devam etti: "Yurtlara gidenlerin yanı sıra, birkaç arkadaş birleşip 2-3 odalı yerleri tercih edebilir, maliyeti düşürmek için. Kira artışı için bir oran vermek doğru olmaz. Kiralık ve satılıkta fiyatların, reel olarak artıya geçeceğini düşünmüyorum. Eksi olmaya devam edecek. Reel kiralar yüzde 13,7 gerilemiş, kiralar bu dönemde nispeten artış gösterse de, reel artış artıya geçmeyecek. Üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerle birlikte düşünüldüğünde Türkiye geneli için toplam 500-600 bin yeni kiralık talep dalgası getirebilir."

Hamide HANGÜL