ALES pazar günü yapılacak

Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Bakan Göktaş: Her haneye aile danışmanlığı için çalışmalar başladı
Bakan Göktaş: Her haneye aile danışmanlığı için çalışmalar başladı
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de
Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Seçil Erzan hakkında yeni dava
Seçil Erzan hakkında yeni dava
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı
Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı
Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

ALES pazar günü yapılacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 09:51, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:55
Yazdır
ALES pazar günü yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 81 ilde ikincisi yapılacak ALES için 92 sınav merkezi, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

- Sınavda 21 bin 654 kişi görev yapacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber