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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kazanarak 10.891,42 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 18:25, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 18:28
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,01 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de bugün açıklanan verilerin yumuşak iniş ihtimalini desteklemesiyle pozitif seyrettiğini belirtti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin biraz üzerinde yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta da yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

Haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, enflasyon ve işsizlik oranı, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, ABD'de istihdam verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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