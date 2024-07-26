Dolar haftayı düşüşle kapattı
Dolar - euro kaç TL? 26 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durum...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 17:30, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,0300
|33,0310
|32,9670
|32,9680
|Avro
|35,8190
|35,8200
|35,8080
|35,8090
|Sterlin
|42,5450
|42,5580
|42,3940
|42,4040
|İsviçre frangı
|37,5510
|37,5640
|37,3360
|37,3460
|ANKARA
|ABD doları
|33,0000
|33,0800
|32,9370
|33,0170
|Avro
|35,7790
|35,8590
|35,7680
|35,8480
|Sterlin
|42,4850
|42,6950
|42,3340
|42,5440