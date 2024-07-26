Dolar haftayı düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,0300 33,0310 32,9670 32,9680 Avro 35,8190 35,8200 35,8080 35,8090 Sterlin 42,5450 42,5580 42,3940 42,4040 İsviçre frangı 37,5510 37,5640 37,3360 37,3460 ANKARA ABD doları 33,0000 33,0800 32,9370 33,0170 Avro 35,7790 35,8590 35,7680 35,8480 Sterlin 42,4850 42,6950 42,3340 42,5440