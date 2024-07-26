Altının kilogram fiyatı 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi

Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Seçil Erzan hakkında yeni dava
Seçil Erzan hakkında yeni dava
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 17:04, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 17:05
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 553 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 558 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,04 azalışla 2 milyon 553 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 554 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 308 milyon 542 bin 550,29 lira, işlem miktarı ise 513,42 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 308 milyon 542 bin 550,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.554.500,002.415,00
En Düşük2.553.500,002.350,00
En Yüksek2.558.000,002.417,00
Kapanış2.553.500,002.370,00
Ağırlıklı Ortalama2.555.300,002.402,92
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.308.542.550,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg)513,42
Toplam İşlem Adedi37

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber