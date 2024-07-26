Anadolu Otoyolu'nda 3 kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü gözaltında

Kazada hayatını kaybeden Meryem ve İrem Eroğlu ile Mustafa Çatak'ın cenazelerinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Yaralılardan Mustafa Çatak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) ile dede Mustafa Çatak (65) hastaneye kaldırıldı.

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