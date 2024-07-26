Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Bakan Göktaş: Her haneye aile danışmanlığı için çalışmalar başladı
Bakan Göktaş: Her haneye aile danışmanlığı için çalışmalar başladı
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de
Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Seçil Erzan hakkında yeni dava
Seçil Erzan hakkında yeni dava
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı
Önder Kahveci: Hafta sonu tatili memurun yıllık iznine sayılmamalı
Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
Emekli maaşları için AK Parti'den son dakika açıklaması!
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en borçlu 5 belediye
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü'ne gözaltı kararı
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
DMM'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki iddialarına yalanlama
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
MB rezervleri 114 milyon dolar artışla rekor kırdı
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Ali Yalçın: Yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Motokurye Ata Emre cinayeti davasında mahkemeden Meclise çağrı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması

Geçen hafta yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında sosyal medya provokatörleri yıllardır var olan Devlet Memurları Kanunu'nun bakanlara bir üst makama atama yetkisi tanıyan 76. Maddesi'ni çarpıtmaya başladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 11:28, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:29
Yazdır
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması

KPSS'nin kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapıldığını görmezden gelen provokatörler "İstediğiniz kadar hazırlanın, sınav kazanın nasıl olsa bakanın istediği kişiler 76. Madde'den atanıyor" paylaşımları yaptı. Bu çerçevede Türkiye'de KPSS ile en çok kamu personeli istihdam eden kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı da bu madde kapsamında en fazla hedefe konulan kurum.

ZATEN DEVLET MEMURULAR

Kaynaklar, "DMK 76. Madde'de yer alan bir üst göreve getirme yapılabilmesi için "Kişinin öncelikle devlet memuru olması ve getirileceği kadronun niteliklerini taşıyor olması gerekiyor. Yani KPSS ile uzaktan yakından bir alakası yok. Çünkü KPSS, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılırken DMK 76. Madde halihazırda memur olanlar için uygulanıyor. Ayrıca 76. Madde atamaları sürekli uygulanan bir durum olmadığı gibi ihtiyaç duyulması halinde istisnai durumlarda gerçekleştiriliyor " bilgisini verdi.

BU MADDEYİ HİÇ KULLANMADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konudaki yaklaşımı ise net. Birçok açıklamasında temel hak ve hürriyetler, adalet, eşitlik ilkelerine vurgu yapan Bakan Tekin'in 2013-2018 yılları arasında müsteşar ve 4 Haziran 2023 yıllından bu yana yürüttüğü bakanlık görevi olmak üzere yaklaşık 6.5 yılda etik ve eşitlik ilkesine aykırı bulduğu için bir kez bile 76. Maddeden atama yapmadığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber