Bakan Göktaş: Her haneye aile danışmanlığı için çalışmalar başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her haneye bir aile danışmanı atanması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bakanlığın, mahalle mahalle çalışarak bir risk haritası çıkarmak için çalışmalara başladığını söyleyen Bakan Göktaş, "Olası riskleri önceden görüp ona göre hareket edeceğiz. Böylece önleyici tedbirlerimizi de almış olacağız." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nasıl her ailenin
bir aile hekimi varsa, biz de her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz.
Bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bu sayede mahalle mahalle ülkemizin sosyal
risk haritasını çıkaracağız." dedi.
Göktaş, NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.Türkiye'de
doğurganlık oranlarının düşmesine ilişkin soru üzerine Göktaş, martta TÜİK ile
"Türkiye Yaşlı Profili" araştırması yaptıklarını, buna göre Türkiye'nin
yaşlı nüfusunun son beş yılda yüzde 21,4 arttığını belirtti.
Yine TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğurganlık oranının nüfusun kendini yenilemede
kritik seviye olan 2,1'in altında, yüzde 1,51 olduğuna dikkati çeken Göktaş,
"Aslında bu trend tüm dünyada yaşanıyor. Bizim nüfusumuz Avrupa'ya göre
daha genç olsa da yine bir alarm durumu söz konusu. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız
da bu nedenle konuyu 'varoluşsal bir tehdit' olarak nitelendiriyor. Birçok Avrupa
ülkesi bu konuyla ilgili meclislerinde özel oturumlar yapıyor. Durumun ciddiyetini
anlatmak için şöyle bir örnek vermek isterim: Eğer bu trend bu şekilde devam
ederse bundan 20-25 sene sonra biz yeterince askere gönderecek genç bulamayacağız."
diye konuştu.
Genç nüfusun artması ve doğurganlık oranlarının yükselmesi için geniş kapsamlı
çalışmalar yaptıklarını ifade eden Göktaş, "Bunu sadece bizim Bakanlığımız
üzerinden değil çoklu yönlü olarak, tüm paydaşlarla iş birliği içinde, bir devlet
politikası olarak ele almak zorundayız. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik,
Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları ile birlikte bir çalışma grubu oluşturuyoruz."
ifadesini kullandı.
Göktaş, bu konuda akademik anlamda geniş çaplı bir saha çalışması yapacaklarını belirterek, çalışma grubunun da sahadan gelecek verileri, mevcut politikaları, hizmetleri de kullanarak kısa, orta ve uzun vadeli politikaları ortaya koyacağını bildirdi.
Bazı kesimlerin "ekonomik kaygılardan dolayı insanların çocuk yapmayı
ötelediğinden" bahsettiğini ancak yurt dışı örneklerinin bunun doğru olmadığını
gösterdiğini ifade eden Göktaş, bazı ülkelerin maddi teşviklere rağmen doğurganlık
oranlarını artıramadığını, bazı ülkelerin ise demografik acil durum ilan ettiğini
belirtti. Göktaş, sadece popüler olduğu veya kulağa hoş geldiği için Türkiye'nin
dinamiklerini dikkate almayan ithal politikalarla çözüm çalışmalarının zaman
ve kaynak israfına neden olabileceğini belirterek, tüm paydaşları dinlemeye
sürdürdüklerini, ülke örneklerini ve politika detaylı incelediklerini belirtti.
Aile ve nüfus konularını ele alan Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığını
haziran ayında kurduklarını anımsatan Göktaş, "Diğer yandan biz de önleyici
tedbirlerle, mahalle bazlı sosyal hizmet anlayışı ile sağlıklı aileyi korumak
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nasıl her ailenin bir aile hekimi varsa,
biz de her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz. İlk defa açıklıyorum:
Bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bu sayede mahalle mahalle ülkemizin sosyal
risk haritasını çıkaracağız. Olası riskleri önceden görüp ona göre hareket edeceğiz.
Böylece önleyici tedbirlerimizi de almış olacağız" ifadesini kullandı.
Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son başvuru sayısına ilişkin soru üzerine Göktaş,
gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fona bugüne kadar 11 bin 257 çiftin başvurduğunu
söyledi. Gerekli kriterleri sağlayan, eğitim, danışmanlık hizmetlerine katılan
ve resmi nikahı gerçekleşen 2 bin 386 çifte de toplam 357 milyon 900 bin lira
ödeme gerçekleştirdiklerini dile getiren Göktaş, deprem bölgesinde başlayan
projenin uygulamasını doğum oranının en düşük olduğu Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün
de ekleneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen
Gönül Elçileri Projesinde devlet himayesindeki çocukların huzurlu bir aile ortamında
büyümelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Göktaş, "2002'de 500 koruyucu
aile yanında 515 çocuğumuz varken, şu anda 8 bin 588 koruyucu ailemizin yanında
10 bin 268 çocuğumuz bulunuyor. Bu sene koruyucu ailelerin yaşadığı bazı sorunların
önüne geçmek üzere Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile çalışmalar yürüttük.
İlk defa paylaşmak isterim: Artık koruyucu ailelerimiz e-okul, MHRS ve e-nabız
gibi sistemler üzerinden çocukların takibini ve işlemlerini kolaylıkla yürütebilecek.
Böylece koruyucu ailelerimizden bu yönde bize gelen talepleri de karşılamış
oluyoruz." dedi.
Devlet himayesindeki çocuklara ilişkin bir başka soru üzerine de Bakan Göktaş,
şunları söyledi:
"Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz. Bugün bin 185 çocuk evi, 115 çocuk evleri
sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde toplam 14 bin 797 çocuğumuza
hizmet veriyoruz. Hizmetlerimiz konusunda AK Parti döneminde en büyük değişimi
çocukların yaşam alanlarında devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleştirdik.
Büyük ve kalabalık kuruluşlardan, koğuş sisteminden ev tipi kuruluşlara geçtik.
Çocuklarımızı yaş ve cinsiyetine göre planlanan evlerde aile ortamında büyüyorlar.
Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kurduğumuz yeni yaşam modelleriyle çocuklarımızın
sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırdık. Bu evlerde ev annesi gözetiminde
24 saat esasına göre yatılı hizmet veriliyor. Çocukları, günlük hayata dair
sorumluluk alacak şekilde hayata hazırlamaya gayret ediyoruz."
Erişimi engellendi
Çocukların internetin zararlı içeriklerinden korunmasına yönelik yapılan çalışmalarla
ilgili Göktaş, Bakanlık bünyesinde sosyal medya çalışma grubu olduğunu, bu grubun
geleneksel ve sosyal medya ortamında çocukları ve aileleri tehdit eden içerikleri
7/24 takip ettiğini vurguladı.
Bakanlığın internet sitesinden de ulaşılabilen DUY diye tabir ettiğimiz, Çocuklar
İçin Duy, Duyarlı Ol ihbar hattı olduğunu aktaran, Göktaş, "Bakanlık olarak
ailelerden 'wattpad' hikaye platformu hakkında çok fazla şikayet alıyorduk.
Bu platformda 18 yaş altı çocuklarımız her türlü zorbalık, şiddet, cinsel istismar,
intihar, madde bağımlılığı gibi son derece olumsuz içeriklere hiçbir filtre
ve kontrol mekanizması olmaksızın maruz kalıyordu. Bu platformun Türkiye'de
bir temsilcisi yok, içeriklerle ilgili şikayetimizi iletecek muhatap bulamıyorduk.
Buna seyirci kalmadık ve hareket geçerek platform ile ilgili erişim engeli istedik.
Bu konuda ailelerden teşekkür ve destek mesajları aldığımızı da ifade edeyim."
Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi topyekun mücadele gerektiren siyaset üstü,
tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir mesele olarak nitelendiren Göktaş, şunları
kaydetti:
"Tek bir vaka bile, bizim için fazla bir vakadır. O nedenle bu konuda asla müsamaha göstermiyor, sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çok önemli hukuki düzenlemeleri hayata geçirdik. 6284 Sayılı Kanun dünyada eşi benzeri olmayan ve kadını koruyan çok kıymetli bir yasadır. Ayrıca bu yıl kadına yönelik şiddetle ilgili kapsamlı bir araştırma da yapıyoruz. Şiddetle mücadele politikalarımızı geliştirmek adına bu araştırmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu konuda kadınları önceleyen, onların yanında olan gerekli hukuki düzenlemeleri yaptık, eylem planlarını da hayata geçirdik. Mesela KADES uygulaması, Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ve 81 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle şiddete karşı etkin bir mücadele veriyoruz. Biz kadına yönelik şiddet konusunda her geçen gün politikalarımızı yeniliyor ve geliştiriyoruz."
Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalara ilişkin soruya da "Bakanlık olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya ve onları hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. Eylül ayı içerisinde yeni bir atama yapmayı planlıyoruz. 500'ün üzerinde şehit yakını ve gazilerimizin ve yakınlarının atamasını gerçekleştireceğiz." yanıtını verdi.