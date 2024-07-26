Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kocaeli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 12:10, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:54
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.