Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail askerlerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa kapısındaki saldırıda, TRT kameramanını yaralaması olayını kınadı.

Bakan Tunç'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İşgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapısındaki TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bir terör devleti gibi davranan İsrail, gazetecileri kasıtlı olarak hedef almakta, yaptığı katliamları gizlemeye çalışmaktadır.

Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir."