15 terörist etkisiz hale getirildi

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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