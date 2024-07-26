Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Provokatörler yine iş başında: KPSS'ye '76. Madde' çarpıtması
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
Hayvancılıkta destek tutarları belli oldu
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Eritme peynir kaşar adıyla satılamayacak!
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kirada yeni 'talep dalgası' geliyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Kaçak emlakçılığın önü kapanıyor
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Yasa dışı bahis oynayana hapis! Cezalar artırılacak
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Hayalet öğrenciler! Yabancı okul krizinin perde arkası
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Kule'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
Bakan Fidan'dan ABD kongresi'ne tepki
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
SGK'ya borcumuz 'SIFIR' liradır diyen iki belediye
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Tüpraş, İran'ın el koyduğu petrolü geri aldı
Seçil Erzan hakkında yeni dava
Seçil Erzan hakkında yeni dava
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
MGK: İsrail yönetimi durdurulmalı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı

İletişim Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, faaliyet gösterdiği büyükşehirlerdeki 28 şubesinin 13'ünü kapattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 16:17, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:19
Yazdır
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı

Resmi Kurumların ilanlarını, yayın kuruluşundan komisyon keserek, gazete ve internet sitelerinde yayınlanması işlemini takip eden Basın İlan Kurumu, son yıllarda azalan ilan potansiyeli ve tasarruf tedbirleri gerekçesiyle şubelerinin yarısını kapattı. Büyükşehirlerde 28 şubesi bulunan Basın İlan Kurumu, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Kayseri, Şanlıurfa, Çorum, Ordu vilayetlerindeki şube müdürlüklerini kapattığını duyurdu.

Kapatılan şube müdürlüklerindeki yaklaşık 100 personelin kadrosu, en yakın şubelere nakledildi. Bünyesinde yaklaşık 400 personel bulunan Basın İlan Kurumunda, kapatılan şubelerde yaş ve çalışma günü dolan bazı personelin, emeklilik dilekçelerini verdikleri öğrenildi.

Son yapılanmaya göre basın ilan alan mevkuteler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Konya, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Van, Tekirdağ Şubelerine bağlı olarak ilan almayı sürdürecekler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber