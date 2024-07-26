Savrulan otomobilin camından fırlayan 13 yaşındaki çocuk öldü
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2024 21:21, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2024 22:12
Mevlüde Aksökek'in kullandığı 55 ZR 403 plakalı otomobil, Ortaklar mevkisinde yolun sağındaki araziye girdi.
Sürücünün savrulan aracın camından fırlayan 13 yaşındaki kızı Zeynep Aksökek, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü ile oğlu Yunus Emre Aksökek, kazadan yara almadan kurtuldu.
Zeynep Aksökek'in Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.