Beyazıt'ta raylara düşen adam tramvayın altında kalarak öldü

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Beyazıt Tramvay durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, durakta tramvaya binmek için bekleyen bir erkek şahıs, ididaya göre dengesini kaybederek raylara düştü. O sırada gelen tramvayın altında kalan şahıs hayatını kaybetti. Olayı fark eden diğer vatandaşların durumu haber vermesiyle vatman tramvayı durdurdu. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri tramvayın altında kalan şahsı çıkarmak için çalışma başlattı. Tramvay seferleri tek taraflı sağlanırken, itfaiye ekipleri yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kaldırım taşlarını sökerek tramvayın altında kalan adamın cesedini çıkardı. Feci şekilde can veren adamın cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.