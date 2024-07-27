Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt, Şırnak, Van İl Jandarma komutanlıkları tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Pervari kırsalında "GÜRZ-2" operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde jandarma özel harekat, jandarma özel asayiş komutanlığı, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında sıcak temas sağlandığını aktaran Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 'Benda Amed' kod adlı Semra Ayverdi, 'Baran Hemlin' kod adlı Seyithan Sencer'in İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde "turuncu", 'Sarı İbrahim' kod adlı Yakup Nişo ve 'Destina Botan' kod adlı Bişenk Durmuş'un "gri" kategoride yer aldığı tespit edildi.

Teröristlerin, 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 6 güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları belirlendi.

"Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz"

Yerlikaya, açıklamasında, "Kararlıyız. Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz." ifadelerine yer verdi.

Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığını, Jandarmayı ve güvenlik korucularını tebrik eden Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını vurguladı.