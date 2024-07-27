Erdoğan-Esad görüşmesi ağustos ayında yapılacak!

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da yaptığı sürpriz görüşmenin yankıları sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Esad arasından yapılacak zirveyi konuştuğunu bildirdi. Peskov, ayrıca müzakerelerin ardından herhangi bir belgenin ise imzalanmadığın söyledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecini yürüten iki ülke istihbaratlarının ise son bir aylık dönemde üç kritik görüşme yaptığı öğrenildi. Bu gelişmelere paralel, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Naryshkin'in Ankara'ya yaptığı özel ziyaret dikkati çekti. Naryshkin'in MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Esad-Erdoğan zirvesine dair, tarih, ülke tayini ile istişarelerde bulunduğu ve bu kritik buluşmaya son şeklin verildiği kaydedildi.

Başkent kaynakları, buluşmanın her an gerçekleşebileceğini belirtirken bir süredir ertelenen Erdoğan-Putin görüşmesi ve bu paralelde Erdoğan-Esad buluşmasının gerçekleşebileceğini aktardı.

Rusya lideri Putin'in de bu temasa dahil olabileceği kaydedildi. Buluşma yeri ile ilgili Irak seçeneği ilk günlerde gündeme gelirken Ankara'nın Türkiye-Suriye sınırında Kesep Kapısı seçeneği üzerinde durduğu ifade ediliyor. Sürecin çok hızlı ilerlediği ve en geç ağustos ayı içerisinde iki liderin birlikte fotoğraf vereceği öngörülüyor.

Yılmaz Bilgen