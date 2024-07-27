Beyoğlu'nda taksiden inen müşteri rastgele ateş etti

Olay, Kasımpaşa Bahriye Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiden inen bir müşteri, silahını çıkararak etrafa rastgele ateş etti. Kurşunlardan biri, o sırada börekçiye giren taksici Yusuf Mirzaoğlu'nun park halindeki aracına isabet etti. Rastgele ateş eden kişi yolun karşısına geçerek bir dükkana girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, takside ve çevrede inceleme yaptı. Motorunda hasar meydana gelen taksinin kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı.

"BİR İNSANA DA SIKABİLİRDİ"

Aracının kurşunlandığını haber alarak olay yerine gelen taksi sahibi Mustafa Buluş, "Sabah taksici iki arkadaş buraya börekçiye geliyorlar. Onlar börekçiye girince başka bir taksiden inen kişi arkasından dönerek takır takır rastgele ateş ediyor. Burada bir insana da sıkabilirdi. Biz kimseyi tanımıyoruz. Esenler'de oturuyoruz. Rastgele ateş etmiş. Şu anda içeride kapıyı açmıyor. Kurşun tampondan girip motordan çıkmış" dedi.