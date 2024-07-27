Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi

Yeni raporda, merhum Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşürüldüğü ve suikaste uğradığı ihtimalini güçlendiren ifadeler yer aldı.

Adli Tıp Genel Kurulu, 10 Haziran 2024'te yeni bir rapor hazırladı. 2011 yılındaki raporda geçen, 'kandaki karbondioksit oranı ölümden sonra da artar' ifadesini çürüttü.

Adli Tıp Kurumu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle ilgili tıbbi belgeleri inceledi.

Adli Tıp Genel Kurulu 2011 yılında rapor hazırladı, olayda hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in otopsi sonucu da bu raporda yer aldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ta Keş dağına düştü. Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı, iddialar incelendi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kşinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin sis perdesi aralanmaya devam ediyor.

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