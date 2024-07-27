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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

"Dudaktan Kalbe", "Kurtlar Vadisi" gibi yapımlarla tanınan ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Salahsun Hekimoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 11:30, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:31
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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Daha önce "Dudaktan Kalbe", "Payitaht Abdülhamid", "Kurtlar Vadisi" gibi yapımlarda boy gösteren ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.

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