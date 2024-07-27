3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı
CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı
Taksiciler zamdan memnun değil
Taksiciler zamdan memnun değil
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi
Şarj edilebilir hibritte ÖTV indi, fiyatlar 500 bin lira düşecek
Şarj edilebilir hibritte ÖTV indi, fiyatlar 500 bin lira düşecek
Erdoğan-Esad görüşmesi ağustos ayında yapılacak!
Erdoğan-Esad görüşmesi ağustos ayında yapılacak!
Bu hafta yatırım araçları yüz güldürmedi; en büyük düşüş borsada
Bu hafta yatırım araçları yüz güldürmedi; en büyük düşüş borsada
Bingöl'deki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
Bingöl'deki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
'Belediyeyi borçlu aldık' açıklaması iftira ve yalan!
'Belediyeyi borçlu aldık' açıklaması iftira ve yalan!
Çarşı pazar normale dönüyor!
Çarşı pazar normale dönüyor!
Cevdet Yılmaz'dan 'nitelikli yatırıma destek' mesajı
Cevdet Yılmaz'dan 'nitelikli yatırıma destek' mesajı
Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Memişoğlu: Organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasındayız
Bakan Memişoğlu: Organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasındayız
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Ana sayfaHaberler Dünya

CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı

CrowdStrike'tan geçen hafta kaynaklanan küresel yazılım sorunu sebebiyle Hava Trafik Akış Yönetimi (ATFM) gecikmeleri, önceki haftaya göre yüzde 36 artışla günde 258 bin dakika, uçuş başına 7,5 dakika gibi rekor seviyede gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 12:15, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 12:15
Yazdır
CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı

Geçen hafta siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geldi.

Her hafta periyodik olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre, geçen hafta ortalama günlük 34 bin 260 uçuş kaydedildi.

Haftanın son üç gününde, 19 Temmuz'daki küresel yazılım krizi nedeniyle önceki haftaya göre daha az uçuş yapıldı.

19 Temmuz'da CrowdStrike'tan kaynaklanan hatanın, hava yolları ve havalimanları üzerinde zincirleme etki yarattığı belirtilen raporda, halihazırda oldukça yoğun olan rotalar üzerinde de ilave baskı oluştu. Orta Avrupa'nın büyük bölümündeki zorlu hava koşullarıyla birleşen bu durum, kıta genelinde önemli gecikme ve aksamalara neden oldu.

Rapora göre, ATFM gecikmeleri, önceki haftaya göre yüzde 36 artışla günde 258 bin dakika, uçuş başına 7,5 dakika gibi rekor seviyede gerçekleşti. Güneydoğu Avrupa'da bulunan Hava Sahası Kontrol Merkezleri (ACC) daha fazla etkilendi.

19 Temmuz'da meydana gelen küresel kesintinin çok sayıda hava yolu ve havaalanını etkilediğine işaret edilen raporda, İngiltere'de bulunan, ülkenin ve dünyanın en büyük havalimanlarından Heathrow ve Gatwick'te de kesintiden dolayı gecikmeler yaşandı.

Merkezi ABD'de yer alan "FlightAware" internet sitesindeki verilere göre ise küresel yazılım sorunu dünya genelinde günde ortalama 90 bin uçuş yapan ticari hava yolu firmalarını ciddi sıkıntıya soktu.

Kriz günü 5 bin 171 sefer iptal edilirken 46 bin 13 uçuşta rötar yaşandı.

Dünyada bu yıl günlük uçuş iptal ortalaması yaklaşık 1200 oldu, 19 Temmuz'da ise uçuş iptallerinde 4 katın üzerinde artış meydana geldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber