'Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden dayak yedi

3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı
CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı
Taksiciler zamdan memnun değil
Taksiciler zamdan memnun değil
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi
Şarj edilebilir hibritte ÖTV indi, fiyatlar 500 bin lira düşecek
Şarj edilebilir hibritte ÖTV indi, fiyatlar 500 bin lira düşecek
Erdoğan-Esad görüşmesi ağustos ayında yapılacak!
Erdoğan-Esad görüşmesi ağustos ayında yapılacak!
Bu hafta yatırım araçları yüz güldürmedi; en büyük düşüş borsada
Bu hafta yatırım araçları yüz güldürmedi; en büyük düşüş borsada
Bingöl'deki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
Bingöl'deki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı
'Belediyeyi borçlu aldık' açıklaması iftira ve yalan!
'Belediyeyi borçlu aldık' açıklaması iftira ve yalan!
Çarşı pazar normale dönüyor!
Çarşı pazar normale dönüyor!
Cevdet Yılmaz'dan 'nitelikli yatırıma destek' mesajı
Cevdet Yılmaz'dan 'nitelikli yatırıma destek' mesajı
Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Bakan Işıkhan: İşsizliği son 10 yılın en düşük seviyesine indirdik
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
Tırdan fırlayan tekerlek ekmek almaya giden Berra'yı öldürdü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanı kazada öldü
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli maaşına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Memişoğlu: Organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasındayız
Bakan Memişoğlu: Organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasındayız
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Bakanlık destek verdi, yerli çipin tasarımına başlandı
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
Asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümünde itfaiye personeline soruşturma
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
'Evdeki tüm eşyalar haczedilerek satışa çıkarıldı' iddiası yalanlandı
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir'deki elektrik faciasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
Bakanlıktan astım ve KOAH hastalarına uyarı
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
'Siber güvenlik'le ilgili yasal düzenleme geliyor
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Seçil Erzan'ın futbolculardan aldığı paralar nerede?
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden dayak yedi

Bursa'da akaryakıt istasyonunda çalışan Şamil Kasap, yere çöp atmaması konusunda uyardığı müşteri ve yakınları tarafından darp edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 13:23, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 13:36
Yazdır
'Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden dayak yedi

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan 3 çocuk babası Şamil Kasap, yakıt almak için gelen bir müşteriyi karşıladı. Yakıt aldığı esnada yere çöp atan müşteriyi fark eden Kasap, "Yere niye çöp atıyorsun?" diye sordu. Soruya sinirlenen müşteri, Kasap'a küfür ederek cevap verdi.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce işyerinde bulunan diğer çalışanlar olayı hemen ayırdı. Fakat öfkeli müşteri bununla da yetinmeyip hemen yakınlarını aradı. Kendilerine gelen telefon üzerine akaryakıt istasyonuna gelen yaklaşık 15 kişilik grup, 3 çocuk babası adama saldırdı.

Mesai arkadaşları Kasap'ı hemen dinlenmek için kullandıkları odaya soktu. Odanın camını kırıp içeri giren kalabalık, Kasap'ı feci şekilde darp ederek olay yerinden ayrıldı.

Kolu kırılan, vücudunun farklı yerlerinde darp izi bulunan Şamil Kasap, ihbar üzerine gelen ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip yapılan tedavinin ardından 2 ay iş göremez raporu aldı.

"Cebimde 8 bin lira para vardı onu da almışlar"

O anları anlatan Kasap, "Çalıştığım esnada bir müşteri yanaştı. Yakıt verecekken kendisinin yere çöp attığını gördüm. 'Niye atıyorsun, sana yakışıyor mu?' dedim. Daha sonra bana küfür etti. Ben 'niye küfür ediyorsun?' deyince, tartışmaya başladık. Daha sonra bu şahıs, yakınlarını telefonla aramış. Yaklaşık 15 kişi gelip beni darp ettiler, cebimde 8 bin lira para vardı onu da almışlar. Biz o kadar kişinin vurmasına rağmen ölmediğimize dua ediyoruz. Ben yetkililere sesleniyorum; Bugün bize yarın başkasına, adalete güveniyorum, karşı taraftan şikayetçiyim" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber