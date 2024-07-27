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İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı

İPA Başkanı Buğra Gökce, İstanbul'da 2018-2024 döneminde ortalama satılık konut bedelinin yüzde 888, kira bedelinin yüzde 1025 arttığını belirtti. Sosyal medya hesabından grafikleri paylaşan Gökce, İstanbul'da Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş'taki ortalama satılık konut fiyatlarının Barcelona'nın tüm bölgelerinden daha pahalı olduğunu söyledi. İşte İstanbul'un satılık ve kiralık konut fiyatları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 13:36, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 13:36
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İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, İstanbul'daki satılık konut fiyatlarıyla Barcelona'yı karşılaştırarak sosyal medya hesabından çarpıcı verileri paylaştı.

Paylaşılan verilere göre Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı hale geldi.

Örneğin Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün. Beşiktaş'ta ortalama konut fiyatı 15 milyon TL iken Barcelona'nın Moianes bölgesinde ev fiyatı 13 milyon TL civarında.

Kiralar da arttı

Gökce, konut kiralarında da İstanbul'un birçok ilçesinin Barcelona'dan daha pahalı olduğuna dikkat çekerek "Örneğin Eyüpsultan'da ortalama konut kirası 25 bin 513 lira düzeyindeyken Barcelona'nın Anoia, Bages ve Moianes bölgelerinde bu fiyata ev kiralamak mümkün" dedi.

İstanbul genelinde ortalama kira bedeli 22 bin 535 liraya çıkarken Gökce, 2018 - 2024 döneminde ortalama satılık konut bedelinin yüzde 888, kira bedelinin yüzde 1025 arttığını vurguladı.

İstanbul'daki konut ve kira bedelinin Barcelona'yı geçecek noktaya gelmesinin uygulanan politikaların bir sonucu olduğunu belirten Gökce, "Türkiye'de konut piyasası dengesini kaybederken, vatandaşlarımız da uygun fiyatlı güvenli konut bulmakta zorlanıyor" dedi.

Gökce çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Sosyal yardımlı sosyal konut, sosyal kiralık konut, mülk sosyal konut ve halk konut tipinde çeşitli seçeneklerle sosyal konut üretimi başlamalıdır. Sosyal konut üreten küçük, orta ve büyük üreticilere farklı vergi ve yükümlülükler getirilerek, özellikle küçük ve orta boy teşebbüslerin konut üretimi piyasasında sağlıklı bir şekilde yer alması sağlanmalıdır. Sosyal konut üreten ve inşaat malzemesi üretimi yapan teşebbüsler desteklenerek, yerli inşaat sanayisinin rekabet gücü arttırılmalıdır. Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satış uygulaması birçok dünya kentinde olduğu gibi konut piyasası dengeye oturana kadar askıya alınmalıdır."

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