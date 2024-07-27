Pençe-Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ele geçirilenler arasında 3 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP, 2 adet anti-personel mayın, 1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın, 1 adet mayın, 2 adet el yapımı havan, 35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 1 adet sis mühimmatı, 1 adet 120 mm havan mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 2 adet sinyal tespit cihazı, 2 adet alpha-fire düzenek, 1 adet havan mühimmat deposu, 8 adet mühimmat kutusu, 3 adet mutfak tüpü, 7 adet yakıt dolu bidon, 1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak, 1 adet su havuzunun yer aldığı belirtildi.