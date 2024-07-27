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Özel: Kavga etmek için değil yüz güldürmek için geliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti temsilcileri ile gereksiz yere tartışmaya girmediklerini emekli maaşı, asgari ücret ve çiftçi için kavga ettiklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 16:12, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 16:14
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Özel: Kavga etmek için değil yüz güldürmek için geliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'daydı.

Yerel seçimlerde büyük bir başarı yakaladıklarını belirten Özel, çok sayıda ilçede, çok yüksek oy oranlarıyla seçildiklerini kaydetti.

Özel, CHP'nin dürüst ve çalışkan insanların siyaset yaptığı bir parti olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları, kendini, yakınlarını değil memleketlerini, illerini, ilçelerini düşünür. Buraya yapılacak hizmetlerle insanların 'İyi ki CHP'ye oy vermişim. İyi ki Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı seçmişim. İyi ki büyükşehir CHP'de.' demesi lazım. Diğer ilçelere de katkı sağlamamız lazım." diye konuştu.

Tüm Türkiye'yi kazanacaklarını, herkesin yüzünün güleceğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimselerden, ne geçmiş dönemlerde olmadık işlere girmiş çıkmış, sonra da önce milliyetçiliği ayaklarının altında ezmiş, sonra aklına milliyetçilik gelmiş olanlardan alacak en ufak aklı yoktur. Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Bu parti, kendisi de gazi olan, bu memleket için ölümü göze almış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yedi cihana Türkiye'nin tapu senesi Lozan'ı kabul ettiren İsmet Paşa'nın, Kıbrıs'ın fatihi, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na, Ege'nin serin sularına, milliyetçiliği yazan Karaoğlan'ın partisidir. Bu parti gerekirse bu devlet için ölümü göze alanların ama bayrağı yere düşürmeyenlerin partisidir."

"CHP İKTİDARI GELİYOR"

Özel, CHP'nin 47 yıldır birinci parti olmadığı halde partiyi bir arada tutan şeyin para ve menfaat olmaması sebebiyle yıkılmadığına dikkati çekerek, vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisinin partiyi bir arada tuttuğunu, bunun için dimdik ayak olduklarını vurguladı.

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Kavga etmek için değil yüz güldürmek, zenginlik getirmek için geliyoruz." diyen Özel, dün "bayrağı indirecek." dedikleri partinin bugün bu memleketin menfaatini en çok savunan parti olduğunu aktardı.

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