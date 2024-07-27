Bir evde 11 göçmen yakalandı
Edirne'de bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 17:54, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:56
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi Yıkık Hamam Sokak'taki bir evde yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 Suriye ve Irak uyruklu bulunduğunu belirledi.
Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.