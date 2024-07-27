Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı

Tezkerede, Türk askerinin Somali'de terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla görevlendirildiği belirtildi.

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