Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 yıl boyunca Somali'de görev yapmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 18:34, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 18:36
TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görevini 2 yıl daha uzatan tezkereyi görüştü.
Siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından yapılan oylamada Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Tezkerede, Türk askerinin Somali'de terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla görevlendirildiği belirtildi.