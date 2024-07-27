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İşgalci İsrail sahra hastanesini bombaladı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 19:08, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 19:09
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İşgalci İsrail sahra hastanesini bombaladı

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki Hadice Okulunda bulunan sahra hastanesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının söz konusu okuldaki sahra hastanesine 3 füze fırlattığı aktarıldı.

İsrail'in "katliamları" sağlık sistemini yıktı

İsrail tarafından işlenen bu "katliamların" sağlık sistemini, hastaneleri yıkarak, hizmet dışı bıraktığına işaret edilen açıklamada, "yerinden edilmişlere ve sivillere yönelik bu katliamların devam etmesinden İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "Sağlık ve tıbbi malzeme eksikliği, sınır kapılarının yaralı ve hastaların geçişine kapatılması, yakıt getirilmemesi ve insani durum nedeniyle sağlık ekipleri ve kalan ameliyathaneler üzerinde büyük baskı var." denildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hadice Okulu yerleşkesinin içinde "gizli bir Hamas komuta ve kontrol kompleksine saldırı düzenlediğini" iddia etti.

İsrail ordusunun hedef aldığı okulun, daha önce Filistinlileri sığınmaya çağırdığı Deyr Belah kentinin batısında "insani bölge" olarak sınıflandırdığı bölgede bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 295 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 83 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 258'e, yaralananların sayısının da 90 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) 22-25 Temmuz arasında yaklaşık 182 bin kişinin Han Yunus'un orta ve doğu kesiminden göç ettiğini açıkladı.

OCHA İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Gazze'de her 10 kişiden 9'unun en az bir kez yerinden edildiğini" belirtmişti.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda daha önce "güvenli bölge" olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek, bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulunmuştu.

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