Sokak hayvanları kanununu görüşme tarihi belli oldu

Önergeye göre, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 1 Ağustos tarihine kadar görüşülecek.

AK Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve kabul edilen önergeyle Genel Kurul'un gündem ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

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