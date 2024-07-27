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Sokak hayvanları kanununu görüşme tarihi belli oldu

AK Parti Grubu'nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 1 Ağustos'a kadar görüşülecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 22:15, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 22:17
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Sokak hayvanları kanununu görüşme tarihi belli oldu

AK Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve kabul edilen önergeyle Genel Kurul'un gündem ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Önergeye göre, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 1 Ağustos tarihine kadar görüşülecek.

Böylelikle sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi; 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ve Tüketicilerin Korunması Yönelik Kanun Teklifi görüşmelerinin önüne çekildi.

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