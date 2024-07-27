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Hakim ve savcıların özlük haklarına düzenleme

Hakim ve Savcıların ek tazminat oranlarının katsayısında değiklik yapılmasını ön gören önerge TBMM'de kabul edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 23:36, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 09:33
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Hakim ve savcıların özlük haklarına düzenleme

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği kulis bilgisine göre; Birinci sınıf hakim ve savcılara 26 bin diğer hakim ve Savcılara 22 bin 500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu ek tazminat ödenecek.

Konuya ilişkin Üzen'in paylaşımı şu şekilde: Hakim ve savcıların özlük haklarını iyileştiren düzenleme TBMM komisyonunda kabul edildi.

CHP'den önergeye destek

Bugün TBMM'de kabul edilecek önergeye göre, diğer birinci sınıf hakim ve savcılara (30.000); birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara (26.000); diğer hakim ve savcılara ise (22.500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenecek. Hakim ve savcılar 15 bin gösterge rakamı üzerinden ek tazminat alıyordu.

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