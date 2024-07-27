Memurlar, 642 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak
Toplu Sözleşme ikramiyesi TBMM Genel Kurulında kabul edildi... Buna göre; Memurlar, 642 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak. Yüzde 1 barajı ise kaldırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 23:54, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 00:06
Toplu Sözleşme ikramiyesi TBMM'de kabul edildi. Memurlar, 642 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak. Yüzde 1 barajı ise kaldırıldı.
Toplu Sözleşme ikramiyesi TBMM'de kabul edildi. Memurlar, 642 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak. Yüzde 1 barajı ise kaldırıldı. https://t.co/HJ9xiFgLgMEdip Üzen (@edipuzen) July 27, 2024