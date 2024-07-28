Genel Kurulda 3 uluslararası anlaşma kabul edildi

Genel Kurulda önce Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklif üzerine söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Gazze ile işbirliğinin artırılması halinde söylenenlerin bir kıymetinin olacağını vurgulayarak, "Uluslararası kurumların çifte standardını gözler önüne sereceğiz fakat bunun yanında bu çifte standarda son vermek adına ülkemizi güçlü kılacak adımları da atmamız gerekmektedir. Adil ve yeni bir dünyayı kurmak için ancak yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi kurmakla adil bir dünyanın inşasını başlatabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise Türkiye olarak dış politika tercihlerinde tarihi, coğrafi ve iktisadi gerçeklerin rehberliği ile milli menfaatler doğrultusunda bir stratejik vizyona sahip olunması gerektiğini anlattı.

Ergun, "Komşularımızla olan ilişkilerimizi milli menfaatlerimiz doğrultusunda ve barışçıl yollarla inşa etmeye gayret gösterilmelidir." dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel siyasette artan etkisiyle uluslararası arenada güçlü bir aktör haline geldiğini belirterek, "Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da oynadığı rol ekonomik ve stratejik işbirlikleriyle pekişmiştir. Bu bağlamda Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile olan ilişkilerimiz hem ülkemizin menfaatleri hem de bölgesel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Ukrayna krizinde etki bir arabulucu olduğunu ve barışçıl arabuluculuk sergilediğinin altını çizen Dora, "Hem Ukrayna hem de Rusya'yla olan iyi ilişkilerimiz bu süreçte Türkiye'nin oynadığı rolün başarısında da belirleyici olmuştur. Özellikle Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Türkiye'nin arabuluculuğu Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının devamını sağlayarak küresel gıda krizinin önlenmesine önemli katkılar sunmuştur. Bu durum Türkiye'nin uluslararası arenadaki stratejik önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış törenine ilişkin, "1960'ların, 1970'lerin Türkiye'sinde Bülent Ersoy, Zeki Müren buradaki kıyafetlerden daha frapan kıyafetlerle karşımıza çıkmıştır. Bu enstantaneler seçiliyor ve Paris'te Fransızların muazzam entelektüel, felsefi ve sanatsal birikimini saatler boyunca çok çeşitli başka performanslarla açığa vuran bir olimpiyat açılış seremonisi bununla mahkum ediliyor." yorumunu yaptı.

Çelenk'in sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile bazı AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Usta, "İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de. LGBT'yi savunmak entelektüellik değil." karşılığını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise Metin Feyzioğlu'nun Prag'a, Yasin Ekrem Serim'in ise Lefkoşa'ya büyükelçi atanmasına tepki gösterdi.

Görüşmelerin ardından, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 259 ve 260 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Ukrayna Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.