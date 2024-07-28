Yediemin otoparklarından 750 milyonluk vurgun

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda yediemin otoparklarında sahte evraklarla çıkardıkları hacizli araçları satan 27 kişi yakalanırken 49 araç ele geçirildi. Suç örgütü üyelerinin, tescil kayıtlarında haciz ve yakalama şerhi bulunması sebebiyle Türkiye genelinde bulunan otoparklara çekilen özellikle lüks araçların icra müdürlüğü eliyle ihale yapılmış gibi göstererek Türkiye Noterler Birliğine resmi yazılar yazdıkları belirlendi.

Örgüt üyelerinin, yazılan resmi yazılarla noterliğe giderek kendi adlarına tescil ettirdikleri araçları otoparktan çıkardıkları, dikkat çekmemek ve yasa gereği aracın eski sahibine iade olmaması için yine örgüt üyeleri adına ikinci kez el değiştirdikleri belirlendi. Örgüt üyeleri daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanıp araçları iyi niyetli üçüncü şahıslara satarak dolandırdıkları tespit edildi.

Yapılan çok yönlü incelemede, 750 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyelerinin aralarında lüks araçların bulunduğu 7 aracı ise para karşılığı H.I. isimli bir çobanın üzerine yaptığı anlaşıldı.

İCRA MEMURU İŞİN İÇİNDE!

53 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 27 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kocaeli ve Kırıkkale'de operasyon gerçekleştirildi. İcra müdür yardımcısı O.K, icra memurları, zabıt katipleri, noter görevlilerinin adreslerine de yönelik de yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kamu personeli gözaltına alındı. 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MURAT HOROZ