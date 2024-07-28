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SGK'ya borçlar nasıl tahsil edilecek! İşte masadaki iki formül

Toplam 96 milyar lira borcu olan belediyeler ödeme yapmazsa haciz yoluna gidilecek. İsteyen belediye borcunu arazi ile kapatabilecek. Kaynaktan kesinti yapılarak yeni borçların önüne geçilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 07:47, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 10:00
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SGK'ya borçlar nasıl tahsil edilecek! İşte masadaki iki formül

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı çalışmaya göre, belediye borçlarının tahsilat süreci iki aşamalı yürütülecek. Bu kapsamda, belediyelere öncelikle, birikmiş borçlarının yeniden yapılandırılması ve taşınmaz devirleri suretiyle ödeme seçeneği sunulacak. Taşınmaz devirleri suretiyle borçların ödenmesine imkan veren uygulama geçen yıl çıkarılan bir yasa ile 2028 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Belediyeler isterlerse, mülkiyeti kendilerine ait olan taşınmazları borçlu oldukları kuruma devrederek borçlarını ödeyebilecek. Yeniden yapılandırma, taksitlendirme gibi seçeneklere rağmen, ödeme yapılmıyorsa, icra takipleri başlatılacak ve borçlar haciz yoluyla tahsil edilecek.

YENİ BORCA TEDBİR

Ekim ayında Meclis açıldığında ise yerel yönetimlerin daha fazla borç birikiminin önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme yapılacak. AK Parti kaynakları "Meclis açıldığında gündeme gelecek yeni düzenleme ile yerel yönetimlerin tahakkuk eden vergileri ile sosyal güvenlik primlerinin, idarelere ödenecek vergi gelirleri payından kaynakta kesilmesini istiyoruz. Böylece belediyelerin yeni borç birikimlerinin de önüne geçilmesini hedefliyoruz" dedi.

PEŞİN TAHSİLAT DÖNEMİ

Hazine Bakanlığının hazırladığı ilk vergi paketi taslağında, belediyelerin cari borçlarının genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylarından öncelikle kesilmesi için kanun değişikliği gündeme gelmişti. Yeni dönemde yapılacak düzenlemede, İl özel idareleri, belediyeler, bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerin gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler ile sosyal güvenlik primlerinin vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi düşünülüyor.

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