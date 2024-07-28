Adım adım elektrikli araç üssüne

Türkiye yeni nesil olarak tabir edilen elektrikli araç üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HİT-30" programında açıkladığı yeni nesil araçlara yönelik 5 milyar dolarlık teşvik otomotiv sektörünün dönüşümü için milat niteliği taşıyor.

HEDEF 2030'A KADAR 1 MİLYON ELEKTRİKLİ

Elektrikli araçlar için yıllık üretimi 1 milyon adede çıkarmayı hedefleyen teşvik paketinin devreye alınacağını ifade eden Erdoğan, "Elektrikli araçlar için yıllık üretimi 1 milyon adede çıkarmayı hedefleyen 5 milyar dolarlık teşvik paketimizi devreye alıyoruz. Amacımız Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini kapsayan yeni nesil araç kazanımlarını ülkemize kazandırmaktır. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

TOPLAM KAPASİTE 700 BİNE ULAŞIYOR

Türkiye'nin halihazırda elektrikli araç üreten ticariler de dahil 4 markası bulunuyor. Togg binek araç üretirken, Ford Otosan, Anadolu İsuzu ve Karsan elektrikli ticari araç üretimine imza atıyor. Bunların yanı sıra hibrit araç üretimi de son yıllarda Türk otomotiv sanayisinin dönüşümüne damga vurdu. Türkiye'de fabrikası bulunan Renault, Fiyat, Hyundai ve Toyota da hibrit binek araç üretimi gerçekleştiriyor. Togg'un kapasitesinin 1 milyon elektriklinin hedeflendiği 2030'a kadar 175 bin adede ulaşması planlanırken, BYD 150 bin adet elektrikli ve hibrit araç üreteceğini açıklamıştı. Bunun yanında Ford Otosan'ın gelecek vizyonunda ise 300 bin adede varan elektrikli ticari araç üretimi yatıyor. Tüm bu tam elektriklilerin yanında hibrit araç üreten markaların da kapasitesiyle Türk otomotiv sanayisi 700 binlere varan elektrikli ve hibrit araç üretme vizyonuyla hareket ediyor.

300 BİN ADETLİK YATIRIM GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 1 milyon adetlik hedefte 300 bin adet eksiği kalan Türk otomotiv sanayisine son dönemde Çinli markalar ilgi gösteriyor. BYD'nin yanı sıra 5 markayla daha görüştüğünü açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teşviklerle yeni yatırımın gelmesi için uygun ortam hazırlıyor. Çinli markalardan Chery'le yakın temas halinde olan bakanlık yetkilileri aynı zamanda MG, SWM ve Skywell ile de görüşüyor.

KAPASİTE 2,5 MİLYONA ULAŞACAK

BYD'nin 1 milyar dolarlık ve 150 bin kapasiteli Manisa fabrika kararının ardından Türk otomotiv sanayiinin kapasitesi teknik anlamda 2,2 milyona ulaştı. Yakın zamanda gelecek kapasite artırımı ve yeni yatırımlarla 2,5 milyonu görmesi bekleniyor. Kapasitesinin yüzde 75'ini kullanana sektör, Türkiye'nin gözbebeği konumunda. İhracat kilogram değeri 12 dolar seviyelerine kadar yükselen sektörün Türkiye'nin ekonomisine verdiği yıllık katkı ise 35 milyar dolar. Son 10 yılda 65 milyar dolar cari fazlanın verdiği otomotiv sektöründe 550 bin kişilik istihdam sağlanıyor.

Şuayip Alabay