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Yargıtay'dan ilginç karar! Sabah ziyareti zinaya işaret eder

İstanbul'da Zülal ile Cenk çifti arasında yaşanan boşanma davasıyla ilgili Yargıtay ilginç bir karara imza attı. Karşılıklı açılan boşanma davasında kadın şikayetinde kocasının sabahın erken saatinde başka bir kadının evine gittiği iddiasında bulundu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 08:30, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 08:41
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Yargıtay'dan ilginç karar! Sabah ziyareti zinaya işaret eder

İstanbul'da yaşayan Zülal Ş. eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını belirterek boşanma davası açtı. Koca Cenk Ş'de karşı dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesinde görülen davada Zülal Ş. eşinin sabahın erken saatlerinde başka bir kadının evine gittiğinin bu nedenle o kadınla ilişkisinin olduğunu belirtti.

Kadın, dava dilekçesinde kendisine nafakanın yanı sıra aldatıldığı için de 20 bin lira manevi tazminat ödenmesini talep etti.

YARGITAY : "ZİNAYA DELALET EDER"

Yapılan yargılama sonrasında kadının zina iddiası dikkate alınmadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Bunun üzerine kadın Yargıtay'a başvurdu. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2.Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı.

Yargıtay'ın verdiği kararda, erkeğin sabahın erken saatlerinde başka bir kadının evine gitmesinin, meşru bir amaçla sabit olmadıkça zinaya delalet ettiği kaydedildi.

Kadının dava dilekçesinde belirttiği zina hukuksal sebebine dayalı boşanma davasının kabul edilmesine karar verilmesi gerektiği belirten 2. Hukuk Dairesi, kararı bozup istinaf mahkemesine gönderdi.

HALİT TURAN

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