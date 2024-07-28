ÖSYM'den 8 adaya özel YKS sınavı

Sivas'ta 8 Haziran'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda bir aday epilepsi krizi geçirdi. Salondaki bazı adaylar kriz geçiren adaya yardım ederek onun salondan çıkarttı. ÖSYM yönetmeliğine göre sınavın kalan süresine ekleme yapılması gerekirken, salon başkanınca ve gözetmenler tarafından yapılan 15 saniyelik ekleme adayları tatmin etmedi. Velilerin yaptığı başvuru üzerine ÖSYM adaylara, tercihe göre ek puan verme veya eş değer sınav tekrarı seçeneği sundu. Adaylar sınavın tekrarlanmasını istedi. ÖSYM tarafından bugün Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulunda 8 aday için YKS sınavı düzenlendi.

8 aday için 12 kişi görev aldı

Vicdanlarının sesini dinleyerek sınava devam etmek yerine kriz geçiren adaya yardım eden 8 aday bugün Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulunda sınava girdi. 8 kişilik sınavın genel sınavdan farkı yoktu. Polis memurları binaya giren adayların üst aramalarını gerçekleştirdi. Sınav salonuna sokulması yasak olan cisimlerin içeriye sokulmasına izin verilmedi. ÖSYM görevlilerinin kimlik ve sınav giriş belgelerini kontrol etmelerinin ardından adaylar salona alındı. Sınavda 8 öğrenci için, 1 bina sorumlusu, 1 yardımcı, 1 bina yöneticisi, 1 cihazı görevlisi, 2 hizmetli, 2 polis memuru, 2 yedek gözetmen, 1 salon başkanı ve ÖSYM temsilcisi olmak üzere 12 kişi görev aldı.

Türkiye'de ilk oldu

8 kişinin girdiği YKS sınavı genel sınavdan sadece sayı bakımından farklıydı. Sınav uygulamalarıyla genel sınavı aratmadı. 10.00'da salon kapısı kapandı. 8 adayın 8'i de salonda yerini aldı. Onlar sıralarda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla sınavın bitmesini bekledi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu uygulama Türkiye'de ilk oldu.

Çocuğu sınava giren Ahmet Yıldırım, ÖSYM'ye teşekkür ederek, "Sınavda bir öğrenci rahatsızlanmıştı. Yaşanan hengamede 30-40 dakikalık bir kayıp oldu. ÖSYM sınav tekrarı kararıyla öğrencilerimizin mağduriyetini giderdi" dedi.

Sınava giren Melike Naz Akpınar'ın babası Murat Akpınar, ÖSYM'nin öğrencilerinin hakkını iade ettiğini belirterek, "Sınavda kriz geçiren bir öğrenciden kaynaklı çocuklarımızın zaman kaybı olmuştu. Biz gerekli itirazlarda bulunduk. Bunun üzerine ÖSYM öğrencilerimizin hakkını iade etti. Bu nedenle ilgili herkese teşekkür ediyoruz. Sayı az olduğu için sınav sonuçlarının biran önce açıklanacağını düşünüyoruz. Yerleştirme noktasında nasıl bir yol izleneceğini bilmiyoruz. Öğrencilerimizin yerleştirmesi noktasında da mağduriyet yaşamamaları için destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.