Özel hastanede çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi

Burada tedavi gören hastalar, önlem olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi.

Birlik Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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