Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da komşularını ziyaret etti

Bir çocuğun milli takım formasını da imzalayan Erdoğan, ziyaretin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Komşularını ziyaret eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, komşularıyla bir süre sohbet etti.

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