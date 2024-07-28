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Sağlıkçı röntgen teknisyeni genç, hayata tutunamadı

Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan röntgen teknisyeni Ülkü Seda Dönmez, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gencin ani ölümü ailesi ve sağlık camiasını yasa boğarken, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, genç kızın ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 14:56, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 14:53
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Sağlıkçı röntgen teknisyeni genç, hayata tutunamadı

Uzun süredir çoklu organ yetmezliği ile mücadele eden ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ülkü Seda Dönmez, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sağlık camiasını da yasa boğdu. Genç kızın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Tarsus Şehir Mezarlığı'ndan alınarak Cinköy Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul'un adıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aydın Devlet Hastanesi personelimiz Ülkü Seda Dönmez'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.

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