Bakan Şimşek: Vergi düzenlemesi vatandaşlarımıza yük getirmiyor

Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."

Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır.

"Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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