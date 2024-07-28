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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tüm bölümleri ile ÖSYM Kılavuzu'nda

Daha önce Sosyal Bölümlerinin büyük çoğunluğu ve Mimarlık Bölümü ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi bu yıl Mühendislik Bölümleri ile Hukuk Fakültesi de eklenerek tüm bölümleriyle ÖSYM tercih kılavuzunda yerini aldı. Böylelikle lisans düzeyinde öğrenci kaydı yapılan 18 bölümün tamamı ÖSYM kılavuzundan öğrenci alabilir hale gelmiş oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 15:07, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:08
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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tüm bölümleri ile ÖSYM Kılavuzu'nda

ÖSYM puanı ile IUS'a yerleşen öğrenciler mezun olduklarında diplomalarına doğrudan denklik almış olacak. ÖSYM tercih kılavuzu haricinde kaydolan Türk öğrencilerinin diplomaları ise YÖK Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği çerçevesinde işleme tabi tutulduktan sonra denkliklerini alacaklar.

IUS'un ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile 16 farklı program (bölüm) için yaptığı Çift Diploma anlaşmaları çerçevesinde öğrenciler bu programlara ÖSYM tercih kılavuzu ile yerleşecek ve İngilizce hazırlık okulu ile ilk iki yılı IUS'ta, son iki yılı yerleştikleri üniversitede okuyarak dört yıllık eğitimleri sonunda iki diploma almaya hak kazanacaklar. Böylece çift diploma öğrencileri hem uluslararası bir diplomaya hem de Türkiye'nin en prestijli üç üniversitesinden birisinin diplomasına sahip olacaklar. Çift diploma programından mezun olan öğrenciler de diplomalarına doğrudan denklik alacaklar. Dolayısıyla IUS ÖSYM tercih kılavuzunda bu yıl aday öğrencilere toplamda 34 farklı bölümde tercih fırsatı sunmaktadır.

IUS 2003 yılında Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı tarafından kurulmuş, Bosna Hersek'in ilk vakıf üniversitesidir. 2004 yılında ilk öğrencilerini kabul eden IUS, bu yıl 20. Eğitim yıl dönümünü kutlayan genç bir üniversitedir.

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