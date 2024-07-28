TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
İki ilde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İki ilde orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
İstihbarat alanında çalışan akademisyenler başkentte bir araya geldi
İstihbarat alanında çalışan akademisyenler başkentte bir araya geldi
Sosyal medyadaki 'Atatürk'e hakaret' kavgası ölümle bitti
Sosyal medyadaki 'Atatürk'e hakaret' kavgası ölümle bitti
Bakan Şimşek: Vergi düzenlemesi vatandaşlarımıza yük getirmiyor
Bakan Şimşek: Vergi düzenlemesi vatandaşlarımıza yük getirmiyor
DMM 'Sahilde Afgan sığınmacılar Türklere saldırdı' iddiasını yalanladı
DMM 'Sahilde Afgan sığınmacılar Türklere saldırdı' iddiasını yalanladı
Mecidiye Tabyası, 'ahıra döndü'
Mecidiye Tabyası, 'ahıra döndü'
ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Sosyal medyadaki 'vergi ödemeyen şirketler' iddialarına dair açıklama
Sosyal medyadaki 'vergi ödemeyen şirketler' iddialarına dair açıklama
Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor
Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor
ÖSYM'den 8 adaya özel YKS sınavı
ÖSYM'den 8 adaya özel YKS sınavı
İBB, SGK borçlarını ödemek için başvurdu: AK Parti'den teşekkür geldi
İBB, SGK borçlarını ödemek için başvurdu: AK Parti'den teşekkür geldi
Türkiye'nin ilk meslek ortaokulu o ilde açılacak
Türkiye'nin ilk meslek ortaokulu o ilde açılacak
Yargıtay'dan ilginç karar! Sabah ziyareti zinaya işaret eder
Yargıtay'dan ilginç karar! Sabah ziyareti zinaya işaret eder
Adım adım elektrikli araç üssüne
Adım adım elektrikli araç üssüne
SGK'ya borçlar nasıl tahsil edilecek! İşte masadaki iki formül
SGK'ya borçlar nasıl tahsil edilecek! İşte masadaki iki formül
Yediemin otoparklarından 750 milyonluk vurgun
Yediemin otoparklarından 750 milyonluk vurgun
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif TBMM'de kabul edildi
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Erdoğan: Mahmud Abbas'ın bizden özür dilemesi lazım
Erdoğan: Mahmud Abbas'ın bizden özür dilemesi lazım
YKS tercihleri ne zaman sona erecek?
YKS tercihleri ne zaman sona erecek?
Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir
Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir
Yeni büyükelçilere görevleri tebliğ edildi
Yeni büyükelçilere görevleri tebliğ edildi
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borçlarına sadık değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borçlarına sadık değil
3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı
CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı
Taksiciler zamdan memnun değil
Taksiciler zamdan memnun değil
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi
Şarj edilebilir hibritte ÖTV indi, fiyatlar 500 bin lira düşecek
Şarj edilebilir hibritte ÖTV indi, fiyatlar 500 bin lira düşecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sosyal medyadaki 'Atatürk'e hakaret' kavgası ölümle bitti

Mersin'de yaşayan Vesile Yiğit, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı kişinin Tokat'taki evine gitti. Çıkan kavgada Vesile Yiğit'in eşi İsak Yiğit öldü. Cinayet zanlısı Mustafa Günel ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 15:15, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:16
Yazdır
Sosyal medyadaki 'Atatürk'e hakaret' kavgası ölümle bitti

Tokat'ın Zile ilçesinde oturan Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yaşanan tartışma sonucu Mersin'den gelen Vesile Yiğit ve beraberindeki yakınları tarafından evinin önünde darbedildi.

DHA'nın haberine göre olayın ardından evinden aldığı tüfekle tekrar dışarı çıkan Günel'in açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Vesile Yiğit'in eşi İsak Yiğit (50) hayatını kaybetti.

EVİNİN KONUMUNU ATTI

İddiaya göre Günel, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vesile Yiğit'i, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi. İkili arasındaki görüşme küfürlü tartışmaya dönüştü. Sosyal medya üzerinde yaşanan tartışma sonrası Mustafa Günel, Vesile Yiğit'e Tokat'ın Zile ilçesinde oturduğunu belirterek evinin konumunu attı.

Bunun üzerine Mersin'de yaşayan Vesile Yiğit, beraberinde eşi İsak Yiğit, oğlu Hakan Yiğit (20), Halil İbrahim Yeşil (20) ve Caner Gündüzlü (21) ile birlikte otomobille Mustafa Günel'in oturduğu adrese geldi.

Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören Günel, aşağıya indi. Taraflar arasında yeniden yaşanan tartışmada kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan Mustafa Günel, evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği İsak Yiğit yere düşerken, yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde İsak Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Mustafa Günel ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber