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İstihbarat alanında çalışan akademisyenler başkentte bir araya geldi

Milli İstihbarat Akademisi, düzenlediği "İstihbarat Çalışmaları Çalıştayı"nda bu konuda çalışma yürüten akademisyenleri buluşturdu. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, küresel ve bölgesel aktör olmak için istihbarat çalışmalarının gerekliliğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2024 15:16, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:42
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İstihbarat alanında çalışan akademisyenler başkentte bir araya geldi

Milli İstihbarat Akademisi tarafından Ankara'da düzenlenen İstihbarat Çalışmaları Çalıştayı'nda Türkiye'de istihbarat alanında çalışan akademisyenler bir araya geldi.

İstihbarat üzerine farklı disiplinlerden araştırmalar yürüten ve yayınlar yapan akademisyenlerin katıldığı toplantıda, istihbarat alanının genel bir değerlendirmesi yapılarak farklı oturumlarda istihbarat çalışmalarına ilişkin soru ve sorunlar tartışmaya açıldı.

"İstihbarat topluluğu oluşturmayı hedefliyoruz"

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki ve dünyadaki istihbarat anlayışında yaşanan değişimi vurguladı ve bir zanaat olan istihbarata akademik bir perspektiften bakarak bu alanın gelişimine katkı sunacak bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"İstihbarat çalışmalarında temel dönüm noktası 90'lar sonrasına denk geliyor"

Akademik literatürün önemli ölçüde geliştiği dönemin 90'lar sonrasına denk geldiğini söyleyen Köse, "Özellikle soğuk savaşın sona ermesinden sonra soğuk savaşa dair önemli arşiv belgeleri tasnif dışı oluşmaya başlıyor ve istihbaratçı olarak çalışan farklı disiplinlerden akademisyenlerin hem arşiv belgeleri hem de bu işin pratiğini yapan insanlarla etkileşmeleri yaygınlaştıktan sonra 90'larla birlikte aslında istihbarat çalışmaları disiplinin gelişmeye başladığını görüyoruz" dedi.

"İstihbarata daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandı"

Köse, dünya siyasetinde daha etkin rol oynamak isteyen aktörlerin hemen hemen hepsinin istihbarat alanındaki çalışmalara ağırlık verdiklerini anlatarak, "Bu konuda bütçelerini artırıyor ve akademi ile angajmanlarını artırıyorlar bunu görebiliyoruz. Bazıları tabi daha kapalı devre yapıyor, bazıları daha açık yapıyorlar ama genel olarak yeni özellikle çok kutuplu dünyaya geçiş süreci bu dönüşümü sağlıyor." dedi. Türkiye'de yeni açılım alanları olduğunu anlatan Köse, "Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Somali'de gittikçe artan bir kapasitesi var. Özellikle askeri, polis ve başka alanlarda da gelişme var ama bunların böyle biraz daha stratejik bir nosyonla geliştirilmesi açısından istihbarata daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandı" sözlerini kullandı.

Hem teknolojideki gelişmelere hem de istihbarat alanındaki hızlı gelişmelerin altını çizen Köse, "Küresel ve bölgesel bir aktör olmak için akademik bir yaklaşımın sistematik hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Stratejik konulara dair ürünler ortaya koymak hedeflerimiz arasında"

Köse, bilgiyi yaymada ve toplamada farklı aktörlerle etkileşimin önemli rolü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hem üretmek hem eğitmek hem de bu işin zanaatine katkı sağlayabilecek bazı ürünler ortaya koymak teşkilatımızın hedefleri yani akademimizin hedefleri arasında. İnşallah bu çalıştayları sistematik hale getirmeye niyetimiz var, önümüzdeki yıl belki daha spesifik konularla daha farklı ürünlerle bu işi takip etmeye çalışacağız."

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